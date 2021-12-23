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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:13
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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

İSTANBUL - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dillerden düşmeyen şarkıların bestekârı, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi, Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başta Ayten Ablamız olmak üzere yakınlarının ve tüm sanatseverlerin başı sağ olsun." dedi. Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi. "Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin YavaşcaDevlet SanatçısıBestekar
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