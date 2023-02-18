Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DEVLET BURDA!

Esen Ermiş Ertürk; “Devlet nerde diyerek acılı vatandaşların acısı üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenler; devlet vatandaşına hizmet etmek için nerde olması gerekiyorsa orda!"

18 Şubat 2023 Cumartesi 10:59
DEVLET BURDA!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 şehirde yıkımlara neden olan ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrasında bölgeye ilk yardımları ulaştıranlardan olan iş insanı,siyaset bilimci Esen Ermiş Ertürk “Devlet nerde diyerek acılı vatandaşların acısı üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenler ;devlet vatandaşına hizmet etmek için nerde olması gerekiyorsa orda ! Eksikler, tamamlanması gereken noktalar elbette var ama gün yaraları sarma günü acıların sorumluları bedelini hukuk önünde ödeyeceğine kimsenin kuşkusu olmasın!

TÜM DÜNYA TÜRK HALKININ YÜCE GÖNLÜNÜ TANIDI!

Asrın felaketi denecek  çapta bir doğal afet karşısında vatandaşlarımızın refleksi cidden etkileyici.Milletimiz üzerine düşeni fedakarca ve mükemmel bir şekilde yapıyor Olağanüstü bir toplumsal dayanışma örneğine şahitlik ediyoruz.Bunu deprem bölgelerine arama kurtarma için gelen yabancı yardım ekipleri de ifade ediyorlar.”Türk insanının yapısı bizi çok şaşırttı diyorlar Çok sıcak, sevgi dolu insanlarsınız bizim size moral vermemiz gerekirken siz bizi motive ettiniz “diyorlar.

TOPLUM PSİKOLOJİSİNE DİKKAT!

Acılı insanların görüntüleri ve hikayelerini topluma aktarırken hem hikayesini aktardığınız insanlara hem topluma karşı sorumluluğunuz olduğunu unutmamalısınız.Toplum olarak hepimizin canı yanıyor,ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı! Daha hassas davranmak gerek.

YARDIMLARA DEVAM!

Yardım etmeye devam edeceğiz,asıl iş şimdi başlıyor,10 ilde yeniden inşa edilmesi gereken hayatlar,sarılması gereken yaralar, inşaa edilmesi gereken konutlar var.O yüzden ilk günlerin acısını unutup bölgeden elimizi,yüreğimizi çekemeyiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esen Ermiş Ertürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Hatay'da biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi