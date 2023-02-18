DEVLET BURDA!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 şehirde yıkımlara neden olan ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrasında bölgeye ilk yardımları ulaştıranlardan olan iş insanı,siyaset bilimci Esen Ermiş Ertürk “Devlet nerde diyerek acılı vatandaşların acısı üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenler ;devlet vatandaşına hizmet etmek için nerde olması gerekiyorsa orda ! Eksikler, tamamlanması gereken noktalar elbette var ama gün yaraları sarma günü acıların sorumluları bedelini hukuk önünde ödeyeceğine kimsenin kuşkusu olmasın!

TÜM DÜNYA TÜRK HALKININ YÜCE GÖNLÜNÜ TANIDI!

Asrın felaketi denecek çapta bir doğal afet karşısında vatandaşlarımızın refleksi cidden etkileyici.Milletimiz üzerine düşeni fedakarca ve mükemmel bir şekilde yapıyor Olağanüstü bir toplumsal dayanışma örneğine şahitlik ediyoruz.Bunu deprem bölgelerine arama kurtarma için gelen yabancı yardım ekipleri de ifade ediyorlar.”Türk insanının yapısı bizi çok şaşırttı diyorlar Çok sıcak, sevgi dolu insanlarsınız bizim size moral vermemiz gerekirken siz bizi motive ettiniz “diyorlar.

TOPLUM PSİKOLOJİSİNE DİKKAT!

Acılı insanların görüntüleri ve hikayelerini topluma aktarırken hem hikayesini aktardığınız insanlara hem topluma karşı sorumluluğunuz olduğunu unutmamalısınız.Toplum olarak hepimizin canı yanıyor,ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı! Daha hassas davranmak gerek.

YARDIMLARA DEVAM!

Yardım etmeye devam edeceğiz,asıl iş şimdi başlıyor,10 ilde yeniden inşa edilmesi gereken hayatlar,sarılması gereken yaralar, inşaa edilmesi gereken konutlar var.O yüzden ilk günlerin acısını unutup bölgeden elimizi,yüreğimizi çekemeyiz.