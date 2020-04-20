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Dev tahliye operasyonu başlıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerin durdurulması ile birlikte 59 ülkede bulunan 25 bin Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın gerçekleştireceği 195 tahliye uçuşu ile Türkiye’ye getirilecek.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:48
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Dev tahliye operasyonu başlıyor...

İSTANBUL - THY'nin geçici süreyle yurtdışında bulunan ve salgın sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile getireceği dev tahliye operasyonu bugün itibariyle başlıyor.  Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş Türkiye'ye gelecek. Tüm tarifeli yolcu seferlerini koronavirüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu THY,  20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

İŞTE O ÜLKELER

Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu ülkeyi 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.

SEVDİKLERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı tahliye uçuşları ile ilgili açıklamasında şunları söyledi ;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz için anlamlı bir operasyona daha başlıyoruz. Tahliye uçuşlarımız ile yurtdışında mahsur kalan binlerce vatandaşımızı ailelerine kavuşturacak, Ramazan Ayı’nda onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile en önemli değerimiz Türkiye için her tahliye uçuşumuzu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz.”

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Dev Tahliye Operasyonu Başlıyor25 Bin TürkKoronavirüs Salgını
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