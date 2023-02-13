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Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da depremin şiddetiyle çöken yolların onarılması için çalışmalar sürüyor.

13 Şubat 2023 Pazartesi 13:25
Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor

ADIYAMAN - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman-Malatya kara yolunun birçok noktası tamamen kullanılamaz hale geldi, istinat duvarları çöktü.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yardımların kente daha rahat ulaşımını sağlamak için çöken kara yolunun onarılması için çalışma başlattı.

Birçok iş makinesiyle bölgeye gelen Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hasar gören kısımları doldurduktan sonra yeniden asfaltladı.

Aynı kara yolu üzerinde bulunan ve 2017'de ulaşıma açılan 1816 metre uzunluğundaki Erkenek Tüneli'nin bir tüpü hasar gördüğü için geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelde ulaşım tek tüpten sağlanıyor.

Gölbaşı ilçesindeki Göksu Çayı da depremden sonra çamur akmaya başladı, akarsu üzerindeki taş ocağı işletmelerinde hasar oluştu.

"Yolların tümünde tahribatlar var"

Karayolları Şantiye Şefi Çağatay Naz, AA muhabirine, yolların bir an önce onarılması için birçok ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.

Depremin yollarda ağır hasar oluşturduğunu anlatan Naz, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra bölgeye geldik. İlk günden beri buradayız. İnsanların sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışıyoruz. Yolların durumu çok kötü. Deprem büyük hasara yol açmış. Yolların tümünde tahribatlar var. Bizler de ulaşım ağını kesintisiz hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kısa sürede yolların tamamını onaracağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremYollarOnarım
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