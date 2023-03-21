Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi, cemaatini çadırlarda ağırlayacak

Kahramanmaraş

Osmanlı sultanı 2. Abdülhamit Han'a ithafen, yapımına Kahramanmaraşlı hayırseverler tarafından 1993 yılında başlanan Abdülhamit Han Camisi, 2010 yılında ibadete açıldı.

Kente hakim bir tepe üzerinde yapılan, açık ve kapalı alanlarında toplam 20 bin kişinin ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük 4. camisi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gördü.

Alınan kararın ardından ibadete kapatılan caminin ramazan ayında cemaatle yeniden buluşması için Hasene Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından çalışma yapıldı.

Caminin ön avlusuna vatandaşların ibadetlerini ve sosyal aktivitelerini yapmaları için ibadet çadırı, arka avlusuna ise iftar için 2 çadır kuruldu.

İftar çadırı da kuruldu

Cami imamı Ali Sarıkaya, AA muhabirine, depremde camilerinin etrafındaki binaların yıkıldığını, camilerinde ise hafif hasarın oluştuğunu söyledi.

Abdülhamit Han Camisi'nin Kahramanmaraş'ın en büyük camisi olduğunu kaydeden Sarıkaya, "Özellikle mihrap yönünde, kıble yönünde dökülmeler var. Minarelerin gövdelerinde sıkıştırmalar var. Camimiz en kısa sürede ibadete açılacak şekilde, ağır hasarlı değil. Kirişlerde bir şey yok." dedi.

Sarıkaya, camilerinin her yıl ramazan ayında binlerce Müslümanı ağırladığını, bu yıl da yapılan çalışmayla Müslümanların buluşma noktası olacağını anlattı.

Kahramanmaraşlıların camide oluşan hasarı çok merak ettiğini anlatan Sarıkaya, "Dışarıdan ışıkların yandığını görünce caminin sağlam kaldığını biliyorlar. Elhamdülillah. Lakin içindeki bu küçük hasarlar sebebiyle de camiyi açamadık. Bizim için can güvenliği de çok önemli. Bu nedenden dolayı da caminin hemen arkasında 1000 kişilik bir çadır kurduk. Aynı zamanda yanına bayanlar için çadır ile iftar çadırı kuruldu." diye konuştu.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kahramanmaraş Sorumlusu Fatih Demir ise depremi ilk gününde Kahramanmaraş'a gelerek depremzede vatandaşların yanında olduklarını, Abdülhamit Han Camisi avlusuna da bin metrekarelik çadır kurduklarını anlattı.

Bayanlar mescidinin de bulunduğu çadırlarda ibadetin yanı sıra sosyal aktiviteler ve çocuk etkinliklerinin yapılacağını aktaran Demir, iftar çadırında da ramazan ayı boyunca iftar sofralarının kurulacağını sözlerine ekledi.