Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.561,73
ALTIN
1.133,45
DOLAR
18,83
STERLİN
22,57
EURO
20,16
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 421, Emniyet Genel Müdürlüğünden 6 bin 148, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 391 olmak üzere toplam 22 bin 960 personel arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

07 Şubat 2023 Salı 12:55
Deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor

ANKARA - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından, 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye'ye 16 bin 421 jandarma, 6 bin 148 polis, 391 Sahil Güvenlik personeli takviye olarak görevlendirildi.

Bölgeye ayrıca çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, kumanya, jeneratör, mobil mutfaklar ve akaryakıt gibi insani yardım malzemeleri, çok sayıda hava ve kara aracı ile arama kurtarma köpekleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 18 araç, 1 SG korveti ve 2 helikopter de arama kurtarma ve bölgeden tahliye çalışmalarına destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiJandarmaSahil Güvenlik PersoneliArama Kurtarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem paylaşımlarına dikkat!
Deprem paylaşımlarına dikkat!
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
Arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi