Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki, Merkezefendi ilçesi Kayaköy mahallesinde bulunan 3.352 metrekare alana sahip akaryakıt ve servis istasyonu alanı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacak.



İhale, 17 Kasım 2022 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nda bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.



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