Davutoğlu’na Manolya Meydanı dar geldi

HABER: ALİ HAYDAR KARATAY

Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu Manisa'da büyük bir şov yaptı ve Manisa'yı salladı. Alanlar Davutoğlu’na dar geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, şu sözlerle iktidara yüklendi:

“Onlar gidecek, Gelecek Partisi sizlerin ve halkın desteği ile iktidara gelecek. Manisa ilimiz Şehzade şehrimizdir. Nice sultanlar padişahlar bu şehirde yetişti ve hizmetler sundu. Manisalı olmak bir şeref ve onurdur.”

Davutoğlu, hükümetin ekonomiyi nasıl çökerttiğini, tamamen dışa bağımlı hale getirdiğini, işsizliğin, hayat pahalılığının arttığını, tarımın, esnafın, çiftçinin, köylünün ne hale geldiğini dile getirdi.

Davutoğlu’nun sözleri, sürekli coşkulu tezahüratlarla kesildi. Meydanı dolduran gençler, hep bir ağızdan “Gelecek bizimdir”, “Ancak Gelecek Partimizle iktidara geleceğiz”, “Onlar gidecek, biz gelecek” sloganları attılar. Döviz ve pankartlarla adeta şov yaptılar.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, tarım politikalarına da değindi. Davutoğlu, “Ülkemiz tarım ülkesi iken herşeyi dışa bağımlı hale getirdiler. Kuru üzüm fiyatını açıkladılar. 18 TL taban fiyatı Allah‘tan reva mı?” diye sordu.

Davutoğlu, “Ülkemizi ne hale getirdiler. Bizler halkın desteği ve sizlerin de bu onurlu, kararlı, dik duruşumuzla iktidara geleceğiz ve halkımızı refaha kavuşturacağız.” diye konuştu.