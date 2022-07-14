Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.403,53
ALTIN
956,59
DOLAR
17,50
STERLİN
20,59
EURO
17,42
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:35
Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kontrol altına alındığını açıkladığı orman yangınında toplam 700 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Bakan Kirişci, "Yangında 300'ü ormanlık, 400'ü tarım olmak üzere 700 hektarlık alan zarar gördü. 450 hane ve 3 bin 523 vatandaşımız tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınarak yakınlarına ve uygun yerlere nakledildi. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Can kaybımız olmadı" dedi.

'500 YABAN KEÇİSİ KURTARILDI'

Bakan Kirişci, büyükbaş ve küçükbaşlar ile arı kovanlarının, çalışmalar sırasında bulundukları yerlerden alındığını belirterek, "Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. 13 kişi taburcu edildi, 7 kişinin tedavisi sürüyor. Bir belediye çalışanımızda 3'üncü derece bir yanık söz konusu, hayati tehlikesi bulunmuyor. İnsan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız için çalışmalar yürüttük. Kocadağ bölgesinde radarın olduğu mevkide 500 yaban keçisi kurtarıldı. Maddi kayıplar telafi edilebilir. Canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu. 

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 saat önce yangın başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği, gerekse hava rutubetinin düşüklüğü, dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden oldu. Alan çok büyük bir alan değil. Yangının bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya. Teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllü teşkilatlarımızın çabaları önemli. Tabiatın da onların önüne getirdiği zorluklar oldu. Zorluklara rağmen yangın kontrol altına alındı ve güzel bir çalışma geride bırakıldı."

Öte yandan yaşanan zorluklara rağmen yangının, 24 saat içinde kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Kirişci, "Bu çalışmada 1 İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 hava aracı aktif olarak kullanıldı. 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç, 2 bin 170 personel, 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katıldı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaOrman Yagnını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENFLASYON KÜRESEL SİYASETİ DİZAYN EDİYOR!
ENFLASYON KÜRESEL SİYASETİ DİZAYN EDİYOR!
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hayatını kaybetti
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
MSB: Tahıl görüşmeleri başladı
MSB: Tahıl görüşmeleri başladı
Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması
Bakan Varank ve BAE'li mevkidaşı Sultan Ahmed Al Jaber çalıştaya katıldı
Bakan Varank ve BAE'li mevkidaşı Sultan Ahmed Al Jaber çalıştaya katıldı
Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı
Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول