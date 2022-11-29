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CV çıkarımı nedir?

( CV ayrıştırma, CV çıkarma ) ayrıştırma işlemine devam etme, özgeçmişleri işe alma yazılımınıza içe aktarma, tüm özgeçmişlerin aynı şekilde biçimlendirilmesi ve anahtar kelimeyle düzenlenmesi için bilgi çıkarma işlemidir.

29 Kasım 2022 Salı 15:14
CV çıkarımı nedir?

Birçok işe alım görevlisi, müşterileri için işe yerleştirme sürecini hızlandırmak için işe alım yazılımını kullanır. Yazılımın yardımıyla, işe alım görevlilerinin özgeçmişleri gözden geçirmeleri ve niteliksiz adaylara zaman kaybetmeleri gerekmez. Yazılım almanın bir özelliği CV çıkarımıdır. CV çıkarma nedir?

Özgeçmiş ayrıştırma nedir?

( CV ayrıştırma, CV çıkarma ) ayrıştırma işlemine devam etme, özgeçmişleri işe alma yazılımınıza içe aktarma, tüm özgeçmişlerin aynı şekilde biçimlendirilmesi ve anahtar kelimeyle düzenlenmesi için bilgi çıkarma işlemidir.

Bazı işe alım yazılım hizmetleri, özgeçmiş ayrışmasına ek bir bonus veren e-posta ayrıştırma da sunar. E-posta ayrıştırma ile özgeçmişleri işe alım veritabanınıza e-postayla gönderebilirsiniz. Yazılım özgeçmişi ayrıştırır, bir kayıt oluşturur ve özgeçmişi bu kayda ekler.

CV çıkarmanın faydaları

Ekstraksiyona devam etmek, işe alım yapanlara önemli zaman kazandırabilir. Özgeçmiş yığınlarını okumak yerine, CV ayrıştırma yazılımı ihtiyacınız olan bilgileri çıkarır. Bu şekilde, nitelikli adaylar bulmak için başvuru sahiplerini kolayca karşılaştırabilirsiniz. Artık kodlama devam etmiyor ve bunları başvuru sahibi izleme e-tablolarıyla manuel olarak organize etmiyor.

Gelecekteki iş yerlerinizde de zaman kazanabilirsiniz. Özgeçmiş çıkarma yazılımı ile nitelikli adayların izini kaybetmezsiniz. Konum için anahtar kelimeler girin ve başvuru sahibi izleme veritabanınızdaki tüm özgeçmişleri bu anahtar kelimelerle görün.

Örneğin, sertifikalı bir muhasebeci ( CPA ) arayan bir muhasebe firması için yeni bir işe yerleştirme siparişiniz var. Veritabanınızda EBM'ler için birkaç özgeçmiş olduğunu biliyorsunuz. Veritabanınızda “ CPA ” öğesini aradığınızda, tüm bu adaylara erişebilirsiniz. Bu şekilde, yeni adaylar için sıkı çalışmak zorunda değilsiniz ve bunları karşılaştırarak zaman kazanabilirsiniz.

Birçok özgeçmiş ayrıştırma sistemi de farklı dilleri destekler. Diyelim ki İngilizce konuşan müşteriler ve Fransızca konuşan müşterilerle iki dilli bir işverensiniz. Bazı müşterilerin İngilizce konuşan adaylar bulması, bazılarının Fransızca konuşan adaylar bulması gerekir. Çok dilli bir özgeçmiş ayrıştırma sistemi her ikisini de işleyebilir.

CV ayrıştırma teknikleri

Peki, ayrıştırma yazılımına devam nasıl çalışır?

Özgeçmişleri e-posta, posta veya iş ilan hizmeti yoluyla alabilirsiniz. Microsoft Word ile birçok özgeçmiş oluşturulur. Özgeçmişin basılı bir kopyasını alırsanız, bilgisayarınıza tarayın ve dosya olarak kaydedin. İşe alma yazılımınız dosyalardan özgeçmişleri veritabanınıza aktarabilir.

Başvuru sahiplerinden özgeçmiş aldığınızda, işe alım yazılımınızın bunları düz metne dönüştürmesi gerekebilir. Özgeçmişler düz metin olduğunda, özgeçmiş ayrıştırma algoritması bilgi çıkarır. Ayrıştırıcı daha sonra tek biçimli bir biçimde yeni bir belge üretir.

Özgeçmiş ayrıştırma tamamlandıktan sonra, yazılım adayları aradığınız işin anahtar sözcükleriyle veya profilleriyle ne kadar yakından eşleştiklerine göre sıralar.

Birçok özgeçmiş ayrıştırma aracı, ayrıştırma özelliğini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme fırsatı verir. Aradığınızı, eğitim seviyeleri, beceri setleri veya deneyim gibi seçebilirsiniz. Örneğin, beş yılı aşkın deneyime sahip bir çalışana ihtiyacınız varsa, işe alım yazılımındaki ayarı bunu yansıtacak şekilde değiştirebilirsiniz.

İş tanımı ve CV çıkarma

Pozisyon için iş tanımı özgeçmiş ayrıştırma tekniklerini yansıtmalıdır. İş tanımına dahil edilen anahtar kelimeler, özgeçmiş ayrıştırıcısının arayacağı anahtar kelimelerle aynı olacaktır.

Örneğin, iş tanımı aşağıdaki gibi bilgiler içerebilir:

  • Risk ve bilgi sistemleri kontrolü ( CRISC ) sertifikasına sahip olmalıdır
  • Doktora olmalı. Bilgi Teknolojisinde
  • Özgeçmiş ayrıştırıcısı daha sonra CRISC ve Ph.D. üzerinde listelenen Bilgi Teknolojisinde.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
CV çıkarma
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