Cumhuriyetin 100. Yılında Başarılı Kadınlara Ödül Yağdı

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı 5.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, 5 Ocak Perşembe günü Dedeman Gayrettepe’de yapıldı. Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.’nin destekçileri arasında yer aldığı zirvede, başarılı kadınlara ödül yağdı.

Zirveye katılan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ İş Geliştirme Müdürü Emine Korkmaz, Uyumsoft’un yönetim kademesinde çalışanların yüzde 70’nin, diğer departmanlarda çalışanların ise yüzde 56’sının kadın çalışanlardan oluştuğunu ifade ederek, herşeyin mekanikleşmeye devam ettiği günümüzde duygusal zekanın ve deneyim ruhunun büyük önem kazandığının altını çizdi. Kadınların duygusal zekaları, analitik düşünme yetenekleri ve birden fazla işi birlikte yürütebilmeleri nedeniyle dijital çağda öncü olmayı südüreceklerini anlatan Emine Korkmaz, Uyumsoft’un yerelde ve globalde daha fazla iş insanı yetiştirmeye liderlik etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyetin 100. yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü paneli yapıldı

Zirvenin Başkanı Senur Akın Biçer gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılı vurgusu konuklara duygulu anlar yaşattı. Biçer, şunları söyledi: “YAPDER önderliğinde başlayan Kadın Zirvesi geleneksel hale geldi. Her yıl güçlenen zirvemiz ekonomiye katkı sağlar bir hal aldı. Bugünün en anlamlı konusu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyor olmamız. Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü bir ekonomi demektir. Zirvemizin yeni ufuklar açmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Türkiye’de İş Dünyası dergisinin iş birliğinde yapılan zirvede, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı “Cumhuriyetin 100. yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü” olarak belirlenirken konuşmacılar, Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez oldu. Sunuculuğunu YAPDER Başkanı Celal Toprak ve Gazeteci Sunucu Pınar Odabaşı’nın üstlendiği zirvenin bu yıl destekçileri arasında Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ ile birlikte Zücder, Hepsiburada ve Seger oldu.

Zirvede ödül alan başarılı kadınlar şunlardır:

-Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner

-Kale Group Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Zeynep Bodur Okyay

-Doğuşçay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karahan Batallı

-Taç Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir

-Garanti Bankası BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu

-Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu Başkanı Asuman Karaşabanoğlu

-Hisar Çatal Kaşık Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan

-Wilo Türkiye Pazarlama Müdürü Banu Kiper

-ORTAR Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz

-Tarkito Baby Kids Kurucusu Berna Kekeç

-Haberler.com Genel Yayın Müdürü Bedia Teymur

-Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı Kurucusu Doçent Dr. Elif Nur Fırat Karalar

-Sunucu, Yazar ve Sağlıklı Yaşam ve Yoga Koçu Ece Vahapoğlu

-Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu

-Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran

-NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür

-Yalova Tarım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Akcan

-Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Sermin Akın Kurt

-L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen

-Hayal Bahçe’den Kurucusu Kübra Özmen Kutanoğlu

-Ulusoy Un Şirketler Grubu Kurucu Ortağı Nevin Ulusoy

-Sarıyer ve Civarı Girişimci Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Peyker Şimşek

-BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan

-Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık

-Migros Sürdürülebilirlik Komitesi adına / Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün

-DAIKIN'in Adana Teknik Servis Yetkilisi Ebru Karaörs

-Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden

-Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz

-220 Derece Cookies Kurucusu Ezgi Baykut

-NOG Kurucusu Buse Öksüz

-Toksü & Chase Halkla İlişkiler Kurucusu Fügen Toksü

-Redcolour Yönetim Kurulu Başkanı Oya Düşmez

-Sınırlı Sorumlu Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyhan Deniz