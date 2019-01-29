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Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Cemal kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Cemal kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 14:46
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretine ilişkin İngilizce açıklama yaptı. Altun, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı" paylaşımında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıKaşıkçı Cinayeti
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