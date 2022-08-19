Cumhurbaşkanlığı'ndan Darülaceze'de aşure dağıtımı

İSTANBUL - Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Şişli'de bulunan



Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı. İki kazanda yapılarak getirilen bin kişilik aşure Darülaceze sakinlerine dağıtıldı.



Aşure dağıtımından önce Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran ve Darülaceze Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci açıklamalarda bulundu.



Cebeci, "Huber köşküne ne zaman talepte bulunsak talebimiz hemen yerine geliyor. Bu ilk kez değil. Daha öncede böyle aşure dağıtımı olmuştu. Cumhurbaşkanlığımız üç önemli yer seçmişti. Birisi Sultanahmet Meydanı, ikincisi Eyüpsultan, üçüncü olarak da Darülaceze bahçesinde yapıldı. Aşure evlerde restoranlarda da yapılıyor. Ama Cumhurbaşkanlığından gelen aşurenin tadı lezzeti ve değeri bir başka oluyor. Özel olarak Darülaceze'ye kendi mutfaklarında pişiriyorlar. Buradaki sakinlerimize, çalışanlarımıza ve gelenlere dağıtımı yapıyorlar" dedi.



Darülaceze sakini Nevin Özhan de, "Aşure çok güzeldi. Nefisti. Kim yaptıysa eline sağlık. Zaten buranın tadıyla yiyorum" dedi.



Feyzi Oyanbaş ise "Kadim bir geleneği yaşatıyoruz" diye konuştu