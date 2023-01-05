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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-Ticaret temsilcilerini kabul etti

05 Ocak 2023 Perşembe 14:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-Ticaret temsilcilerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Fuat Oktay, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi, Türk şirketi olarak gördüklerini belirterek dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup'un Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Alibaba CEO'su Evans da Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bilgi verdi. Evans, Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerinin ve Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerinin bilgisini verdi. Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı dışında imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

DHA

Son Güncelleme: 05.01.2023 15:01
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı OktayETicaret Temsilcileri
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