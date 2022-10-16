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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hizmet nasıl yapılır görsünler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Ankara-İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri gelsin hizmet nasıl yapılır görsünler”

16 Ekim 2022 Pazar 17:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hizmet nasıl yapılır görsünler

Çeşitli temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarete Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile kalabalık bir heyet eşlik etti.

Seçkin insanların yaşadığı Malatya’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya tarihi hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Gürkan, “Biz Malatya’yı insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. 9 bin yıllık geçmişi içerisinde değişik medeniyetlere, uygarlıklara, kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehrin şehr’ül eminliğini yapıyoruz. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk mühürleme, gümrükleme işlemleri Malatya’da olmuştur. Bu anlamda UNESCO tarafından da tescil edilerek kültür mirası listesine alındı. Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri derken de 1071’den önce Anadolu’nun fethi Malatya’da başlamıştır. Aynı zamanda Mevlanalar, SadrettinKoneviler, İbni Arabiler ilim irfan ile Anadolu’yu irşad etmişlerdir. Bizlerde bu şehrin şehr’ül emini olarak atalarımızın yazmış oldukları medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanlarına bizlerde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Kendimizi bu konuda mecbur hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Malatya’da devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışmaktayız.Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet belediyeciliğinde, katılımcı belediyecilikte, sosyal belediyecilikte, yeşili ve çevreyi koruyan belediyecilik ve kültürel belediyecilik alanlarında da hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’ya çok büyük hizmetler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Belediyecilik hizmetleri derken AK Partili Belediyelerde çözüm üreten belediyecilik, gönül belediyeciliği yani vatandaşın gönlüne giriyoruz aynı zamanda hizmet üretiyoruz.Sayın Başkan yapılan hizmetleri sadece başlıklar halinde ifade etti. Basınımızın da yanında şunu da teklif edebiliriz; İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini buraya davet etmenizde fayda var. Hizmet,ağlamadan nasıl yapılır görsünler. Vatandaşa nasıl hizmet edilir görsünler. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çeşitli hediyeler takdim etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayFuat Oktay
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