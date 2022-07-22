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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şafak Nöbeti’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, harekâtın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda 13. kez gerçekleşen, “Hem tarihimize hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla düzenlenen Şafak Nöbeti’ne katıldı.

22 Temmuz 2022 Cuma 14:45
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şafak Nöbeti’ne katıldı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Şafak nöbetinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48.yıl dönümü kutlamalarında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluk ve gururu ifade ederek hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 48. yıl kutlamalarında Lapta Belediyesi ile İstanbul Beyoğlu Belediyesi arasında, iki ülkenin gönül bağını pekiştirmek amacıyla kardeşlik ön protokolünün imzalanmasına şahitlik etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a teşekkür etti.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın, KKTC gençliğine büyük hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü kutlamalarına denk gelen Lapta Belediyesi ile İstanbul Beyoğlu Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte Lapta gençliğinin, uluslararası toplumlarla bir araya gelmesini ve protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ konuşmasında, iki kardeş ülkenin gönülden bağına atılan imza için öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da konuşmasında, İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin, Lapta Belediyesi arasında kardeş belediyecilik anlayışı ile hazırlanan ön protokolün imzasını gerçekleştirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirip; “Kalbimiz, her zaman KKTC ile birliktedir. Birtakım faaliyetleri birlikte yürütmek, kardeşliği pekiştirmek ve iki devletin yakınlaşması adına imzalanan kardeşlik ön protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diyerek tüm KKTC halkının, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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