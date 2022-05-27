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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik"

27 Mayıs 2022 Cuma 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik. Milletimizle birlikte, sizlerle birlikte demokrasimize yönelik teşebbüslerin hepsini tek tek bozguna uğrattık. 15 Temmuz'da daveti yaptık mı? Yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki bugün burada yoktu" dedi. 

"TEHDİTLERE, ŞANTAJLARA ASLA BOYUN EĞMEDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs Darbesinin 62. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katıldı.  Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik. Milletimizle birlikte, sizlerle birlikte demokrasimize yönelik teşebbüslerin hepsini tek tek bozguna uğrattık. 15 Temmuz'da daveti yaptık mı? Yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki bugün burada yoktu. Fakat oradan sadece telefonla yaptığımız anonsla elhamdülillah on binler Atatürk Havalimanı'na geldi. Bay Kemal ise FETÖ terör örgütünün oradaki düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Biz milletimiz ile birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birisine imza attık. CHP'nin başındaki zat milletin şanlı direnişini az önce de ifade ettiğim gibi televizyon karşısında keyif kahvesi içerek izlerken biz milli iradeyi milletin emanetini ülkemizin istiklal ve istikbalini korumak için Erol Olçok gibi yol arkadaşlarımızı, Abdullah Tayyip gibi daha 16 yaşındaki körpe delikanlılarımızı şehit verdik" dedi. 




"15 TEMMUZ GECESİNİN BENZERİ İFADELER"

Erdoğan," Darbe gecesinden önce ne diyordu? Tankın üzerine ilk ben çıkardım. Fakat tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik. Bu adam şu anda da aynı mı? Aynı. İşte açıklamalar yapıyor. Ve açıklamalar aynen 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok. Gerçeklerin her yanı geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. 15  Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da hiç aldanmayın, ortaya çıkacaktır. Onu da göreceğiz. Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken temmuzda başbakan olacağım diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecek. Elbet gün gelecek FETÖ'cü hainlerin söylemleriyle 15 Temmuz destanını lekelemeye çalışanların yularını kimlerin tuttuğu da ortaya konacaktır. Bu millet 15 Temmuz'da ardına bakmadan kaçan mürailerin FETÖ'cularla anlaşıp iktidar hayali kuran muhtelislerin hesabını sandıkta muhakkak soracaktır. O kaçınılmaz son gelene kadar biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 27.05.2022 16:25
Anahtar Kelimeler:
27 Mayıs Darbesinin 62. YıldönümüCumhurbaşkanı Erdoğan
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