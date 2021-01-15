Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
443.447
DOLAR
7.4465
STERLİN
10.1251
EURO
9.0312
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa...
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" dedi.

15 Ocak 2021 Cuma 15:47
4 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine dün yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" dedi.

S-400'lerle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz" şeklinde konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKoronavirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
Türkiye, lojistik süper güç oldu
Türkiye, lojistik süper güç oldu
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Ekin Beril’den “Fırtına” ve “Melek” sürprizi!
Ekin Beril’den “Fırtına” ve “Melek” sürprizi!
HDP'li Güven'e 22 yıl hapiste gerekçeli karar
HDP'li Güven'e 22 yıl hapiste gerekçeli karar
PTT'nin elektrikli araçları, Adalar'da hizmete başladı
PTT'nin elektrikli araçları, Adalar'da hizmete başladı
Mehmetçikten Tel Abyad'da sağlık taraması
Mehmetçikten Tel Abyad'da sağlık taraması
Roman vatandaşlardan, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Roman vatandaşlardan, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma