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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor

10 Şubat 2023 Cuma 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

"Ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanındadır.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin.

Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür, tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür.

Özellikle sosyal medya platformları vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin."

AA

Son Güncelleme: 10.02.2023 18:06
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanPersonelGörev
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