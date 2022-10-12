Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da

KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Erdoğan’ı mevkidaşı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev havalimanında karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi devlet töreniyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
DHA