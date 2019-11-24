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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

24 Kasım 2019 Pazar 16:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKatar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci toplantısı gerçekleştirilecek. Erdoğan-Al Sani başkanlığında düzenlenecek komite toplantısında ilgili bakan ve yetkililer de yer alacak.

Açıklamaya göre ziyaret çerçevesinde gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak; keza, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Öte yandan, komite toplantısı dolayısıyla Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası da öngörülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2019 10:10
Anahtar Kelimeler:
Iletişim BaşkanlığıKatarErdoğanCumhurbaşkanı
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