Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buradan MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli’yi, MHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi, Cumhur İttifakı’na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan hangi partiye mensup olursa olsun, ülkesinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum.

Sordum, şu anda hipodromda ne kadar insan var dedim… Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin.

Aman ha sandığa gitmeyen diye bir şey yok. Toplayacağız, herkesi sandığa götüreceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Tüm sandık görevlileri sandıklara sahip çıkacağız. 31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme haline dönüşecektir. Bunun için, durmak yok yola devam.

Terör emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeleri düşüreceğiz. Bunun için, dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere sağlamından bir cevap vereceğiz. Bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak.

Her gün bölücü örgütün yönetimindeki partinin bir yöneticisi Ankara'yı alacağız diye posta koyuyor, "Onlara en büyük tokadı İstanbul ve Ankara'da atacağız" diye milleti tehdit ediyor. Peki bu küstahlıklara CHP'den bir uyarı geldiğini gördünüz mü? Bu pervasızlığa, herhangi bir itiraz işittiniz mi?

Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü vardı. Ankara sıhhiye köprüsünün üstü ve köprünün altı olarak ikiye ayrılırdı. Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları temsil ederdi. Diğer yüzü ise Anadolu’nun değişik şehirlerinden helal rızk için burayı yurt yapan insanlarımızı ifade ederdi. Eski Ankara’da devlet erişilmez bir yerdeydi. Memleketten bir günde buraya gelip, işini halledemediği için haftalarca geri dönemeyen vatandaşlarımız çok iyi hatırlar.

Tek parti döneminde bir vali vardı. Bu kişi Anadolu insanını aşağıladıktan sonra şöyle diyor: “Sizin milliyetçilikle komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik gerekiyorsa biz yaparız. Komünizm gerekiyorsa onu da biz yaparız. Sizin iki vazifeniz var. birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. İkincisi askere gelmek” Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu tek parti dönemiydi, CHP zihniyetiydi. Milletine tepeden bakan ideolojinin esiri oldu Ankara… Bu şehir nice darbeciler, nice durumdan vazife çıkaranları gördü.

Bu adam Kürt değil; ama benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor.

Soyadı Yavaş olan var ya… Hani sahte senetle iş gören var ya; bu adamı CHP düşünün Ankara’yı belediye başkan adayı yapıyor. Ya bu adam Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor? “Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek” diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart’ta bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? İşte sizlere delilimi ortaya koydum. Aynı şekilde İstanbul’da İmamoğlu bilecek ki diyor, ben 3 milyon Kürdün oylarıyla seçildim… Bu ne demek biliyor musunuz? Hem Kürt kardeşlerime hakaret ediyor, hem de tüm seçmenlere hakaret ediyor. İstanbul’da bunlara gereken dersi verecek inanıyorum.

Türkiye'yi size böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Bunu da böyle bilin.

Yükselen bir Türkiye var. Niye bizi dünya kıskanıyor? Bundan dolayı. Biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz, onlar çıldırıyor.

Eğitimde 15 bin 39 derslik kazandırdık. 4'ü devlet olmak üzere toplam 12 derslik kurduk. 11 bin 521 kişi kapasiteli yurtlar açtık Ankara'ya Bay Kemal.

Ankara'ya, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu yerine maliyeti 1,5 katrilyon lira olan 565 bin kapasiteli stadyum yapıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatadanşlarımıza, 4,5 katrilyon destek verdik.

Yatak kapasitesi 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışını 14 Mart'ta yaptık. Başkentimize hayırlı olmasını diliyorum. Etlik Şehir Hastanesi'ni de yıl sonunda gizmete sunuyoruz. Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesisi Ankara'ya kazandırılacak.

İmar barışıyla 447 bin başkentlinin sıkıntısını çözdük.

Ulaştırmada Ankara'ya 534 kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. İnşası süren Ankara-Niğde otoyolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 18 yol projemizin yapımı devam ediyor.