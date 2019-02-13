Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, yapmış olduğum sohbetin keyfini başka bir yerde bulamadım, bulamıyorum. Türkiye'de esnaf ve sanatkarıyla bu kadar iç içe olan başka bir devlet adamı var mıdır, bilmiyorum. Bunu için, esnaf ve sanatkarlarımıza en güzel hizmetleri yapmaya gayret ettik.

Ülkemizde 3 binin üzerinde odamıza bağlı 1 milyon 756 bin esnaf ve sanatkar bulunuyor. aileleri ile birlikte düşününce 8-10 milyonluk bir toplum kesimi çıkıyoru. Esnafın en büyük sıkıntısı, finansman konusunda yaşadıkları sıkıntı. Faiz oranını yüzde 47'den yüzde 0,45 seviyesine kadar indiren iktidarız. Esnaflarımızın kullandıkları kredilere sağladığımız faiz sübvansiyonunu yüzde 50 ile yüzde 100 arasına çıkararak faiz yükü altında ezilmenizin önüne geçtik. Elinize işe yarayacak bir para geçmesini sağladık.

Esnaf ve sanatkarlarımız, 200 bin lira ile-500 bin lira arasında bir kredi kullanabilmektedir. 2 milyona yakın esnafımıza 100 milyar lira kredi verdik. Halkbank aracılığı ile kullanacağımız, kooperatif kredi tutarı 22 milyar liradır.

Kooperatif kefaletli kredilerde, kanuni takip alacğaının sıfıra yakın olması esnaf ve sanatkarımızın ahlakına, borcuna, sadakatine bağlılığını gösteriyor. Kredi vadelerini 5 yıla, 7 yıla, 10 yıla kadar uzatarak esnaf ve sanatkarımızın tüm kazancını bankaya vereceği değil işine kullanabileceği bir imkan ortaya çıkardık. Tüm bunlar için, 7 milyar liralık hazine desteğini esnaf ve sanatkarın emrine verdik. Kredi kullanarak işini büyüten esnaf ve sanatkarımızın sayısı 494 bine yakındır.

Esnaf ve sanatkarımıza hizmet veren küçük sanayi sitelerinin TOKİ'yi etkin olarak kullanmaya başladık. Bu projelerimize Kayseri'den başlayarak; Bursa, Bolu, Uşak, Trabzon illerine de yaygınlaştırıyoruz. Esnaf ve sanatkar şuraları sizlerin meselelerinin enine boyuna tartışıldığı önemli toplantılardır. Bugüne kadar 5 şura yaptık, 6'ncı şurayı da inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştiriyoruz.

Perakende sektörünü esnaflarımızın ve sanatkarlarımızın talepleri doğrultusunda düzenleyen bir kanun çıkardık. Sektör analizleriyle, uzun vadeli, gerçekçi politikalar üretilmesine zemin hazırlıyoruz. Vergiden istisna kazanç bedelini 11 bin liraya çıkarark yükünüzü hafiflettik.

Şehir içi ulaşımda görev yapan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüsler için geçtiğimiz yıl ÖTV istisnası getirdik. Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattık. Bunu biz yapmadık. siz istediniz, biz yaptık. Vergisini düzenli ödeyen esnafa, 5 puanlık indirim sağladık.

Meslek kollarının yeniden belirlenmesinden sicil affına, enerji desteğinden yeni iş yerlerine prim dersteğine kadar pekçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Tek bir amacımız vardır, o da; esnaf ve sanatkarımızı rahatlatmak, geleceğini daha iyi görebilmesine katkıda bulunmaktır.

PKK'nın çukur eylemlerinde, FETÖ'nün saldırılarında, 15 Temmuz darbe girişiminde yanımızdaydınız. yurt dışından yurt içinden ülkemize yönelik her hücuma sizlerle göğüs geridk. 17 yılda türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bölgesinin ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri haline getirdik

Kur, faiz, enflasyon üçgeninde yürütülen ekonomik saldırıda sıkıntılar yaşadık. Milletimiz de, esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte mücadele etmek yerine fırsatçılık ypmaya kalkanlar çıktı. Bunlara fırsat bırakmadık.

Milletimiz, sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını olumsuz etkileyen faktörlere karşı çok öfkelidir. Biz de öfkeliyiz. Bunun için tanzim satış önlemini aldık.

Bizim derdimiz, halkımıza vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir. Dert sadece elma,artmut, patates, soğan, domates, biber değil. Temizlik ürünlerinden tutun, diğer birçok kaleme kadar ucuz ürünü halka satabilmektir. Bunu sağlamamız lazım. Sizler bu milletin evlatlarısınız. Bu millet varsa esnaf olarak siz de varsınız.

Devlet olarak doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptık. Akaryakıt fiyatlarının vergi oranlarını değiştirmek suretiyle milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk. Gübre desteği de verdik.

Birileri fırsatçılıkta ısrar ettiler. Biz de kendi tedbirlerimizi alırız dedik. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi devreye soktuk. Tanzim satış noktalarında, sebze-meyve satışlarını başlattık. Şimdi aynı uygulamayı temizlik ürünleri ve bakliyatlarda yapmayı planlıyoruz. Fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde bu yöntemlere ihtiyaç klmayacaktır.

Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde; ama ahlakı, vicdanı, merhameti elden bırakmayan esnaf ve sanatkarlarımıza sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz.

Ahilik kültürü... Sabah dükkanı açıyor, ben siftahımı yaptım, diğerini de yandakinden al o siftahını yapmadı diyor. İşte biz, bu kültüre muhtacız. Ben o ahileri arıyorum. Şayet esnaf ve sanatkarlarımız, kendi içlerinde ahilik kurallarına uymayan fırsatçıların önüne keserlerse devletin bu müdahalelerine gerek kalmaz. biz ahilerin ekmekleriyle oynamıyoruz.

Zincir marketler, uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen fiyatlarda indirim yapmadılar. Şu uygulamayı başlattık, zincir marketlerde fiyatları indirdi. Bu ekonomik tetikçilerine, Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacğaınıza, bu fırsatçılara hak ettiği dersi vereceğinize inanıyorum.

Türkiye'nin büyümesi, milletimizin tamamının büyümesiyle mümkündür. Sadece bir kesimin, sadece bir bölgenin kazanması ne doğrudur ne de sürdürülebilir. Hiçkimse hayat seviyesinin 17 yıl öncekiyle aynı veya daha geri olduğunu söyleyemez. bunu iddia eden yalancıdır, art niyetlidir. Bugün, geim sıkıntısı çekmek demek, yiyecek ekmeğe, yakacak oduna, yapacak işe sahip olmamak demek değildir. Hamdolsun tüm vatadanşlar bu imkanlara sahip. Bugün 81 ilde doğalgaz var. Tüm ilçelerin yarısında doğalgaz var.

Benim Anadolu'daki vatandaşım, evinde düğmeye basıyor evinin her yerini ısıtabilir. Bu hayat standartlarını talep etmek, vatadanşlarımızın hakkıdır. Milletimizi dünyanın en iyi ülkelerinin hayat standartlarına çıkarma sözü veriyoruz. İcraatlarımıza hayalleri dahi yetişemeyenler, aradaki bu farkı göremezler.