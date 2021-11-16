Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,694.07
ALTIN
614.80
DOLAR
10.26
STERLİN
13.79
EURO
11.64
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
TOKİ 202 konutu satışa çıkarıyor
TOKİ 202 konutu satışa...
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

16 Kasım 2021 Salı 14:52
1 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBaşak Cengiz CinayetiZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık
Bakan Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Bakan Akar: Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek
Bakan Akar: Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün
Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı
Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat
Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma