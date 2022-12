Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 8 bin 506 lira

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu asgari ücretin öyle ki işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adımı attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70’in üzerinde gerçekleşmiştir'' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da katılırken, asgari ücret tekliflerini 9 bin lira olarak açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yer almadı. Erdoğan, "Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükumet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette her kesim kendi öncelikleri, kendi hassasiyetleri, kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.



'ASGARİ ÜCRETİ ORTADA BIRAKAMAZDIK'



Erdoğan, taraflar arasında makul bir noktada uzlaşı sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükumetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Türkiye’de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk iş gücüne karşılık, 31,6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Üstelik bu seviye kadınlarımızın iş gücüne katılımının rekor kırdığı bir dönemde yakalanmıştır."



'85 MİLYONUN HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'



Erdoğan, küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde sarstığı süreçte Türkiye’nin kalkınmasını arttırarak sürdürmesinin tüm dünyada ilgiyle takip edildiğini ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizin elde ettiği her kazanımı 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım üretiminin desteklenmesine kadar her alanda bu gayretin izlerini ve neticelerini görmek mümkündür. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergelerinden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi bulunmasın. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Adeta akrebin kıskancında yoğurularak gelişen, büyüyen, güçlenen, Türkiye’nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz" dedi.



'SIRTIMIZDA BU DEVLETİN KÜFESİ VAR'



Erdoğan, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu hatırlatarak, "Asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak, net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla kalmamış, asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi temmuz ayında yeni bir düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkartmaya yöneltmişti. Bütün bunları yaparken unutmayalım; sırtımızda bu devletin küfesi var. Altyapıyla üstyapıyla bu ülkede eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Böylece asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık" diye konuştu.



'ENFLASYONU YIL ORTASINDA YÜZDE 30'LU RAKAMLARA İNDİRMEKTE KARARLIYIZ'



Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelesinin meyvelerini toplamaya başladıkları dönemde hem hakları koruyan, hem dengeyi gözeten bir yol izlediklerini vurgulayan Erdoğan, "Ama tabii sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar; 'şu kadar veririz, bu kadar veririz' falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız. Ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz ki bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu aşması mümkün. Bütün bunları düşünmek durumundayız. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30’lu, yıl sonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik" dedi.



'ARA DÜZENLEME YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ'



Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması halinde geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayacaklarını bildirerek şunları söyledi:



"Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyelerini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız. Milletimizle birlikte var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 506 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adımı attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70’in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

TİSK: HEDEFİMHİZ ORTALAMA ÜCRETİN ARTIRILMASI OLMALI



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK'in bu süreçte 3 önceliği olduğunu vurgulayarak, "1'incisi ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. 2’ncisi çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması oldu. 3’üncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin, istihdamın, devamlılığın sağlanması oldu. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini her daim aktarıyoruz. Biz, süreç boyunca, ki eylülden beri çok hızlanan bir süreç oldu bu; pozitif mesajlarla ülkemizin çalışma hayatına da yine pozitif bir enerji vermeye de gayret ettik. Devlet-işçi-işveren ayrımına karşı olduğumuzu ben her fırsatta ifade ediyorum. Aslında burada bir aile felsefesi var. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Bazen aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar da olabiliyor. Ama biz günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik ve bütünlük olduğuna kalpten inanıyoruz. Bugün işçi tarafıyla bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir; ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Asgari ücret bir taban ücrettir. Makul olması gerekir. Hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılması olmalıdır" dedi.



BAKAN BİLGİN: SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA YAKIŞAN BİR TUTUMDUR



Bakan Vedat Bilgin ise yaptığı açıklamada, "Asgari ücret Türkiye’de yaklaşık ücretlerin yüzde 37’sini ilgilendiren bir ücret; fakat onunla da sınırlı kalmıyor; bütün ücretleri, ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretin üzerindekiler kademe kademe asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı bir sürece giriyorlar. Bu demektir açıklanan bu rakam bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil, onun üzerindeki çalışanları da emekçilerin de refah pay alacakları yeni bir ücret skalasına onları ulaştıracaktır. Bu Türkiye’nin büyümesine, büyürken emekçilerini düşünen bir sosyal devlet anlayışına yakışan bir tutumdur. Bu yaklaşım Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını, toplumun bütünleşerek; emekçileriyle, işverenleriyle, üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: SIRTIMIZDA ÖNEMLİ BİR KÜFE VAR



Erdoğan, Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı Akkol'a teşekkür ederek, "Bu açıklanan rakam bir yerde devlete olan maliyeti itibarıyla, işverene olan maliyeti itibarıyla nihai bir rakam değil. Bunun adeta katlayanları var. Bunlarla beraber bu maliyet daha da artıyor. Devlet olarak hiç unutmayalım ki sırtımızda bizim önemli bir küfe var. Ve bu küfe devamlı doluyor. Altyapıyla, üstyapıyla, sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla ve bütün bunlarla beraber ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni yüzyıla çok farklı bir girişin içerisinde. Geçmişte hep söylediğimiz 'Batı’da ne varsa Doğu’da, Güneydoğu’da, o olacak’ demiştik. İşte şimdi onları da bir taraftan gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Açıkladığımız asgari ücret tüm ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.