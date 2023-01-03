Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.633,65
ALTIN
1.104,03
DOLAR
18,74
STERLİN
22,41
EURO
19,76
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 450...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur ve emekliye yüzde 25 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da ‘Sözleşmel’iye ‘Kadro Şöleni’nde yaptığı konuşmada, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. 

03 Ocak 2023 Salı 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur ve emekliye yüzde 25 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

- Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılı Aralık ayına göre de yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık.

- Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum

DHA

Son Güncelleme: 03.01.2023 15:17
Anahtar Kelimeler:
Memur Ve Emekliye Yüzde 25 Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AYM temel hak ve özgürlükleri korumayı görev gören yüksek yargı organına dönüştü"
"AYM temel hak ve özgürlükleri korumayı görev gören yüksek yargı organına dönüştü"
Kadın çalışanlarıyla dikkat çeken “ROA” doğrudan satışın yeni yıldızı oldu
Kadın çalışanlarıyla dikkat çeken “ROA” doğrudan satışın yeni yıldızı oldu
İçinize siniyor mu?
İçinize siniyor mu?
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’nin doğum gününü kutladı
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’nin doğum gününü kutladı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi