Cumhurbaşkanı Erdoğan, 133 Projenin Toplu Açılış Törenini gerçekleştirdi

HABER: ’’FİLİZ YAVUZKURT / MALATYA

Toplu Açılış Töreni sırasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bedeli 5 Milyar 177 Milyon Lira olan 30 projenin de açılışı yapıldı.

Gürkan: Hemşerilerimizle büyük gurur duyuyoruz

Toplu açılış töreni öncesi bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul’u 5 yıl içerisinde Dünya’nın en modern şehirlerinden biri haline nasıl getirdiyse, bizlerde Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

Başkan Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Malatya’da gerek merkezi yönetim tarafından, gerek yerel yönetimler tarafından gerekse özel sektör tarafından tamamlanan açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Açılışların Malatya’mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bizler Malatya’yı‘İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir’ olarak tarif ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında; çöp dağları, çamur deryası, yaşadığı susuzluk ile adeta çöle dönmüş olan İstanbul’u 5 yıl içerisinde Dünya’nın en modern şehirlerinden biri haline getirdi.

2004 yılında başladığımız bu yolda yerel kalkınma başlıyor dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız bize o hedefi gösterdi. 2009 yılında işimiz hizmet, gücümüz millet dedik ve yola devam dedik. 2014 yılında daima hizmet, daima millet dedik. 5 temel belediyeciliği Sayın Cumhurbaşkanımız hedef olarak önümüze koydu ve o hedef doğrultusunda yürüdük. Katılımcı belediyecilik, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ile çevreyi ve yeşili koruyan belediyecilik. Bugün Malatya’da 4 milyon m2 yeşil alan ihdas ettik. İnşallah 2028 yılında EXPO Malatya’da yapıldığında Bütün dünya bahçelerinin sergisi Malatya’da yapılacak. 2014 yılına geldiğimizde tevazu, samimiyet, gayretle memleket işi gönül işidir dedik ve gönüller yapmaya geldik. Hemşerilerimizle büyük gurur duyuyoruz. Hemşerilerimiz Malatya dar’ülrifat olarak reisinin yanında Beydağları gibi arkasında mesajını veriyor. Durmak yok, yola devam” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malatya bizi yola çıktığımız günden bugüne hiç yalnız bırakmadı

Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından Malatya’da hasret gidermenin memnuniyeti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 133 yatırım ve hizmetin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “ Malatya, insanlığın kadim medeniyetlerinin yuvası. Anadolu’yu ebedi yurdumuz haline getiren büyük destanı yazdığımız şehirlerden biridir Malatya. Tarihe ismini Dar’ülRifat yani seçkin insanların şehri, Zat-ü’lHimme yani himmetli zatların diyarı diye yazdırmış Malatya, bugünde bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor. Battalgazi’nin, Hüseyingazi’nin, Hasangazi’nin destanlarıyla büyümüş, Mevlana’nın, SadrettinKonevi’nin, Somuncu Baba’nın, Niyazi Mısri’nin ilim irfanıyla beslenmiş, Malatyalı kardeşlerime de bu muhteşem coşku yakışır. Malatya bizi yola çıktığımız günden bugüne hiç yalnız bırakmadı. Hep bizimle beraber oldu ve dik durdu. Diklenmeden diklendi. Onun için birileri Malatya’yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Malatya’nın şehir merkezine eskiden Aspuzu derlermiş. Bağları, bahçeleri, meyveleri, suyu öylesine güzelmiş ki adına birçok şair şiir yazmış. 16 yy. şairlerinden Necati şöyle diyor; Mihrü dünyayı dolaş bir misli yok Aspuzunun/Cenneti ala misali misli yok Aspuzunun/ Fani dünya olmasaydı ben derim bağı hirem/ Görmedim bir mislini emsali yok Aspuzunun. İşte Malatya böyle bir yer. Malatya bugünde göreni kendisine hayran bırakan bir şehir. Bu vasfını sürdürüyor.

Malatya’nın ülkemize hayatın her alanı gibi rahmetli Özal başta olmak üzere yetiştirdiği siyaset ve devlet adamlarıyla da önemli hizmetleri var. Bizde geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin tamamıyla birlikte kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Güneşin altın yumurtası denen kayısının başkenti olan Malatya, tarımın yanında sanayisi, ticareti ile son dönemde gelişen turizmiyle de bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi. Bakanlıklarımızın yatırımları bir yandan Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz bir yandan Malatya’yı bir açık hava şantiyesine dönüştürmüştür. Büyükşehir Belediyemiz, kendisinden kat be kat bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek çalışmalar yürütüyor. Elbette bu tablonun gerisinde Malatya’ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yapmış olmanın da büyük payı var. Seviyoruz Malatya’yı, yakışır Malatya’ya bu yatırımlar. Yatırım ve hizmetler Malatya’ya, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından, toplu açılış törenine katılan protokol ile birlikte telekonferans yoluyla 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımların, Hekimhan – Sivas yolu, Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Kızılay Üretim Tesisiyle birlikte diğer projelerin toplu açılışları gerçekleştirildi.