Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde enkaz altından kurtarılan kişi sayısının 114 bin 834'ü bulduğunu söyledi.

1 milyon 684 bin vatandaşın barınma ihtiyacı giderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 684 bin vatandaşın barınma ihtiyacının giderildiğini açıkladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. Çadır kent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız."

"Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500 ve Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik."

"20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz." diye konuştu.

"Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz"

"Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

" 'Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara itibar etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez."