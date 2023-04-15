Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmen Birliğine gönderdiği mesaj

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Suriye Türkmen Birliği’nin 14 Nisan 2023 Cuma günü Rael köyündeki Suriye Türkmen Topluluğu binasındaki iftar yemeğine davet edilen fakat daha önce belirlenmiş programlar nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Suriye Türkmen Birliğine gönderdiği mesajında;

“Ahmet Muhtar DAŞAR

Suriye Türkmen Birliği

Sayın Daşar;

Değerli davetinizi aldım. Daha öncesinden belirlenen programım nedeniyle aranızda olamadığım için üzgünüm.

Türkiye; devlet millet el ele, Suriye halkının çektiği acıları maddi ve manevi olarak kardeşlik hukuku gereği paylaşmaktadır.

Türkiye; Arap, Kürt, Türkmen, Çerkes, Ezidi ve Keldanilerin yaşadığı bu komşu ve kardeş ülkede, hemen barışın ve hemen esenlik ve refahın hâkim olması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunarak adil bir siyasi çözümün gerçekleşmesi için çabalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye, Suriye topraklarında ve sınırlarımızın dibinde on binlerce kilometre ötelerden gelenlerin beslediği, hem Suriye halkının hem de Türk halkının canına malına ve kutsallarına saldıran terör örgütlerine, uluslararası hukukun meşruiyeti dâhilinde asla müsamaha göstermeyecek, köklerini kazıyacaktır.

Suriye Türkmen Birliği iftar sofrasının, Suriye’nin asli unsuru ve kadim halkı Türkmen, Arap ve Kürt kardeşlerimizin birlik ve dirlik davalarını daha da güçlendireceğine olan inancımla, Şehidlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, iftar sofranızda bulunan değerli katılımcıları saygıyla selamlıyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi

Suriye Türkmen Birliği Topluluğu adına konuşan Ahmet Muhtar Daşar;

Sayın Topçu’nun bir mesaj ile iftar yemeğimize katılması bu iftara katılan ve yıllardır savaş ortamında yaşayan kardeşlerimiz için çok önemli bir motivasyon ve moral olmuştur. Mesajı okunduğun da katılımcıların gösterdiği coşkulu karşılık bunun ispatıdır. Suriye halkı biliyor ki, gerçek dostları ve kardeşleri Türkiye ve Türk halkıdır. Kendisine bu içten duyarlılığı için teşekkür ediyoruz.” dedi

Suriye Türkmen Birliğinin iftarına, Abdurrahman (Mustafa Suriye Geçici Hükümet Başkanı), Mehmet Sülo (Suriye Türkmen Meclisi Başkanı), Dr. Cihat Meri (Suriye Aşiretler Topluluğu Başkanı) ve Fikret Çıtak (Yunus Emre Enstitüsü Suriye Koordinatörü) ile Arap ve Kürt Aşiretlerinin Şeyhleri katıldı