Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmen Birliğine gönderdiği mesaj

15 Nisan 2023 Cumartesi 11:18
26 Okunma
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmen Birliğine gönderdiği mesaj

HABER MERKEZİ

Suriye Türkmen Birliği’nin 14 Nisan 2023 Cuma günü Rael köyündeki Suriye Türkmen Topluluğu binasındaki iftar yemeğine davet edilen fakat daha önce belirlenmiş programlar nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Suriye Türkmen Birliğine gönderdiği mesajında;

“Ahmet Muhtar DAŞAR

Suriye Türkmen Birliği

Sayın Daşar;

Değerli davetinizi aldım. Daha öncesinden belirlenen programım nedeniyle aranızda olamadığım için üzgünüm.

Türkiye; devlet millet el ele, Suriye halkının çektiği acıları maddi ve manevi olarak kardeşlik hukuku gereği paylaşmaktadır.

Türkiye; Arap, Kürt, Türkmen, Çerkes, Ezidi ve Keldanilerin yaşadığı bu komşu ve kardeş ülkede, hemen barışın ve hemen esenlik ve refahın hâkim olması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunarak adil bir siyasi çözümün gerçekleşmesi için çabalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye, Suriye topraklarında ve sınırlarımızın dibinde on binlerce kilometre ötelerden gelenlerin beslediği, hem Suriye halkının hem de Türk halkının canına malına ve kutsallarına saldıran terör örgütlerine, uluslararası hukukun meşruiyeti dâhilinde asla müsamaha göstermeyecek, köklerini kazıyacaktır.

Suriye Türkmen Birliği iftar sofrasının, Suriye’nin asli unsuru ve kadim halkı Türkmen, Arap ve Kürt kardeşlerimizin birlik ve dirlik davalarını daha da güçlendireceğine olan inancımla, Şehidlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, iftar sofranızda bulunan değerli katılımcıları saygıyla selamlıyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi

Suriye Türkmen Birliği Topluluğu adına konuşan Ahmet Muhtar Daşar;

Sayın Topçu’nun bir mesaj ile iftar yemeğimize katılması bu iftara katılan ve yıllardır savaş ortamında yaşayan kardeşlerimiz için çok önemli bir motivasyon ve moral olmuştur. Mesajı okunduğun da katılımcıların gösterdiği coşkulu karşılık bunun ispatıdır. Suriye halkı biliyor ki, gerçek dostları ve kardeşleri Türkiye ve Türk halkıdır. Kendisine bu içten duyarlılığı için teşekkür ediyoruz.” dedi

Suriye Türkmen Birliğinin iftarına, Abdurrahman (Mustafa Suriye Geçici Hükümet Başkanı), Mehmet Sülo (Suriye Türkmen Meclisi Başkanı), Dr. Cihat Meri (Suriye Aşiretler Topluluğu Başkanı) ve Fikret Çıtak (Yunus Emre Enstitüsü Suriye Koordinatörü) ile Arap ve Kürt Aşiretlerinin Şeyhleri katıldı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.04.2023 11:39
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın TopçuSuriye Türkmen BirliğiIftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul, 10–11 Mayıs 2023 tarihlerinde Avrasya'nın En Büyük Blockchain Etkinliğine bir kez daha ev sahipliği yapacak.
İstanbul, 10–11 Mayıs 2023 tarihlerinde Avrasya'nın En Büyük Blockchain Etkinliğine bir kez daha ev sahipliği yapacak.
Kız Çocuklarını Sevindiren Hediyeler
Kız Çocuklarını Sevindiren Hediyeler
Ferdi Durmuş Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
Ferdi Durmuş Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
Keyifli Bir Uyku Çekmenin En Lezzetli Hali: Rooibos Çayı
Keyifli Bir Uyku Çekmenin En Lezzetli Hali: Rooibos Çayı
En İyi Türkiye Grafik Tasarım Ajansları 2023
En İyi Türkiye Grafik Tasarım Ajansları 2023
Toprak Okulları Şenliği Başlıyor
Toprak Okulları Şenliği Başlıyor
TÜRK DÜNYASI “FATİH’İN RÜYASI”NDA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASI “FATİH’İN RÜYASI”NDA BULUŞTU
‘AVRASYA GENÇLERİ’NDEN GÖKSUN’DA İFTAR
‘AVRASYA GENÇLERİ’NDEN GÖKSUN’DA İFTAR
MHP Mersin milletvekilleri adaylarının iftar yemeğine yoğun ilgi
MHP Mersin milletvekilleri adaylarının iftar yemeğine yoğun ilgi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi