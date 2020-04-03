Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak
Cuma namazı, her hafta farklı...
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla...
Koronavirüs aşısı en erken yıl sonunda hazır olur
Koronavirüs aşısı en erken yıl...
Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı
Milli eğitim müdürü, çocuklar için...
TFF, liglerin ne zaman başlayacağını açıkladı
TFF, liglerin ne zaman başlayacağını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı şehirlerdeki tek bir camide gerekli tedbirler alınarak, asgari düzeyde katılımla temsilen Cuma namazı kılınacağını açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 16:51
0 Okunma
Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Cuma namazının temsilen de olsa devam etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle, dinimizin insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik emirleri gereği, Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren Cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart Cuma günü ise, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumunun şiarlarından biri olan Cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camii'nde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınmıştır. Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan Cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam âlimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir."

'HER HAFTA FARKLI CAMİDE KILINACAK'

Açıklamanın devamında, Cuma namazına tek bir camide de olsa temsilen kılınması yönünde başkanlığa çok sayıda talep geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla bu uygulamanın, milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür. Bu bağlamda belirtilmelidir ki; az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan Cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Hâlbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alâkası bulunmamaktadır. Özellikle zor zamanlarda ve kırılgan dönemlerde, inancımız ve ibadetlerimiz gibi milletimizin hassas olduğu konularda doğru bilgi ve duyarlılıkla hareket edilmesi; birlik ve beraberlik duygularını zedeleyerek maddi ve manevi varlığımızı zayıflatacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması vazgeçilmez bir sorumluluktur. Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen Cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıKoronavirüs SalgınıHer Hafta Farklı Camide Kılınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var
Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Araç muayenelerine erteleme
Araç muayenelerine erteleme
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Cilt dostu borlu el dezenfektanında geri sayım başladı
Cilt dostu borlu el dezenfektanında geri sayım başladı
Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, Günde 1000 adet Maske Üretiyoruz
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, Günde 1000 adet Maske Üretiyoruz
CEYLANPINAR ABDULLAH AKSAK`I ARIYOR
CEYLANPINAR ABDULLAH AKSAK`I ARIYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı