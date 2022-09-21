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Çorum'a şehit ateşi düştü

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:32
Çorum'a şehit ateşi düştü

ÇORUM - Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi, Çorum'daki babaevine ulaştı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam, şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit Karaçam'ın acı haberi, Çorum'da yaşayan ailesine verildi. Buharaevler Mahallesi’nde oturan baba Bedri ve anne Meryem Karaçam ile yakınlarına şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olan şehit Muhammed Karaçam'ın babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit olmuştur” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çoruma şehit Ateşi Düştü
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