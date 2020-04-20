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Çorlu tren kazası davasına 'koronavirüs' ertelemesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazası davasının yarınki duruşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:18
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Çorlu tren kazası davasına 'koronavirüs' ertelemesi

ÇORLU - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk,25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Salonu'nda yarın görülecek davanın 4'üncü duruşması, koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 Haziran'a ertelendi.

Kazada 6 aylık bebeği Beren ile hayatını kaybeden Derya Kurtulmuş'un eşi Melis Kurtulmuş'un avukatı Yunus Tuğlu, duruşmanın ertelenmesinin doğru olduğunu belirterek, "Tarafların kalabalık olduğu bir dosya. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi doğru bir karar. Duruşma 25 Haziran'a ertelendi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çorlu Tren Kazası DavasıErteleme
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