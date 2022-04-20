Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.518,07
ALTIN
921,70
DOLAR
14,67
STERLİN
19,17
EURO
15,93
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr....
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
RTÜK uzman yardımcısı alacak
RTÜK uzman yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:42
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi. Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar; 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, Doçka makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, büyük telsiz, küçük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi" denildi. 

DHA

Son Güncelleme: 20.04.2022 12:44
Anahtar Kelimeler:
PençeKilit OperasyonuMSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yakın zamanda failler ele geçecektir"
"Yakın zamanda failler ele geçecektir"
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekşi: Uçak içinde maske zorunluluğun kaldırılmasından memnuniyet duyarız
Ekşi: Uçak içinde maske zorunluluğun kaldırılmasından memnuniyet duyarız
İstanbul-Sofya Ekspresi, 25 Nisan'da seferlerine başlıyor
İstanbul-Sofya Ekspresi, 25 Nisan'da seferlerine başlıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Bakan Akar'dan 'Pençe-Kilit' açıklaması: 30 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan 'Pençe-Kilit' açıklaması: 30 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit , 4 yaralı
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit , 4 yaralı
Bakan Soylu: Bu insanlar elbette memleketlerine geri dönecekler
Bakan Soylu: Bu insanlar elbette memleketlerine geri dönecekler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma