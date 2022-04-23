"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Anadolu’nun fedakâr kadınlarının mirasına sahip çıkarak çocuklarımıza bir gelecek kurmak için durmaksızın çalışacaklarını vurgulayan Gül, “3 NİSAN 1920, Anadolu’nun kalbi Ankara’da yeni bir devletin doğuşunu müjdeleyen ulusal, devrimci Meclisin açıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Türk Milletinin, Türkiye’nin bağımsızlığına ve ulusun egemenliğine olan ihtiyacı ve inancı eksilmeden sürmüştür. Ulusal kurtuluş savaşının bağımsızlık ve devrim mücadelesi kadınların özgürleşmesini sağlamıştır. Cumhuriyet devrimleri ile, eğitimde birliğin, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın, kadın ve erkek eşitliğinin temelleri atılmıştır.

Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olarak benimsenmiş olan kadın ve erkek eşitliği demokrasinin ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmanın temel kriteri olarak kabul edilmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu günlerde Cumhuriyet Devrimi kazanımları önemli ölçüde yok edilmiştir. Cumhuriyet devrimlerinden uzaklaşmak eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda ağır krizler yaratmıştır. Ekonomik kriz, işsizliğin ve gittikçe artan yoksulluğun yükünü kadınlar ve çocukların daha fazla taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Türk Kadın Hareketi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesine, Cumhuriyet Devrimi’ne, Atatürk ilkelerine gönülden bağlıdır. Atatürk ve Cumhuriyet Devrimlerinin ışığında ilerleyen Türk Kadın Hareketi, bu ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için mücadele eden Anadolu’nun fedakar kadınlarının mirasına sahip çıkarak çocuklarımıza bir gelecek kurmak için durmaksızın çalışacaktır. Değerli çocuklarımızın da Büyük Atatürk’ün ilkeleriyle ve aklın bilimin ışığında ilerleyeceklerine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun!” ifadelerine yer verdi.