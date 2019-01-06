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Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor" dedi.

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor" dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 18:09
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Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor

ANKARA, (DHA)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamayla devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla geliştirilen ÇODEP hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında başlanacak program ile koruma altındaki çocukların güçlü bireyler olarak geleceğe emin adımlarla yürümelerinin hedeflendiğini belirten Bakan Selçuk, "Bu program, Devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren; yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ DAHA ETKİN ANLATMAYI HEDEFLİYORUZ'

'Her çocuk özeldir' yaklaşımıyla çocukların gelişiminin birebir izleneceğini ve buna göre çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmet sunulacağını aktaran Bakan Selçuk, "Programda, çocuklarımıza mahremiyeti, merhameti, saygıyı, sevgiyi, yardımlaşma ve dayanışma gibi milli ve manevi değerleri daha etkin anlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Programın, akademisyen ve uzmanlar tarafından hazırlandığını ifade eden Bakan Selçuk, ÇODEP'in çocukların sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını kaydetti.

'5 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK İÇERİKLER HAZIRLANACAK'

Bakan Selçuk, programın bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile çalışmaları şeklinde uygulanacağını açıklarken, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler oluşturulduğunu kaydetti. ÇODEP kapsamında temizlik, beslenme, insan ilişkileri, değerler, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres ile baş edebilme, para yönetimi, öfke kontrolü, hayır diyebilme, meslek seçimi gibi konuların işleneceğini söyleyen Bakan Selçuk, üreten bir nesil yetiştirmenin önemini vurguladı.

‘12 BİN 675 ÇOCUK PROGRAMDAN DOĞRUDAN YARALANACAK’

ÇODEP'in Bakanlığa bağlı bin 192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki çocukları kapsayacağını belirten Selçuk, "Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 12 bin 675 çocuk programdan doğrudan yaralanacak. Bu program ile personelimizin çocuklarımıza yönelik yaklaşımlarında da bir birliktelik sağlamış olacağız" şeklinde konuştu. Pilot uygulaması 12 ilde hayata geçecek olan ÇODEP, yıl sonu itibariyle tüm kuruluşlarda uygulanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çocukDestekGelişimEğitimProgramönce Vatan
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