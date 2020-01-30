Çin'deki 49 kişi askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirilecek

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk ve 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için başlatılan 'Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi' isimli operasyonun hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Tahliye için ambulans uçağa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı geldi.

Burada yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tibbi malzemeler uçağa yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Salgın ile mücadele ve salgının daha fazla yayılmasının önüne geçilebilmesi ve başka ülkelere yayılmaması amacıyla TİKA tarafından hazırlanan tıbbi malzemelerin Çinli yetkililere teslim edileceği öğrenildi. Askeri uçağın Çin hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrası gün içinde, UMKE yetkilileri ile birlikte havalanması bekleniyor.

Bu arada tahliye edilecek kişilerden uçağa alınmadan önce sağlıklı olduğuna dair beyan alınacağı belirtildi. Ayrıca bu kişilerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edileceği ifade edildi. Uçaktaki herkesin maske takacağı ve bu maskeler nemlendikçe değiştirileceği öğrenilirken, dönüş yolculuğu için hazırlanan paketli gıda ve tek kullanımlık içeceklerin her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıkların ayrı ayrı büzgülü çöp poşetlerine konulacağı bildirildi.