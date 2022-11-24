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ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Türkiye’nin saygın profesörleri, bir araya gelerek, toprak verimliliğini artırmak için sıvı gübre ürettiler. Üretilen mucize gübrenin 1 litresiyle 5 dönüm arazi verimli hale getiriliyor.

24 Kasım 2022 Perşembe 12:05
ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

HABER: ALMİNA BESRA BABAR

Toprakta kalıntı bırakmayan, organik ve verimli olan bu gübre sulama yoluyla toprağa veriliyor. Toprağa ve mikroorganizmalarına zarar vermeyen yavaş salınımlı gübre, çevre dostu olarak da tanımlanıyor. Dico isimli sıvı gübreyi kullanan birçok çiftçinin sağlıklı ve doğal sebze meyve yediğini dile getiren firmanın Halkla ilişkiler müdürü Murat Avcı,’ Günümüzde temiz yiyecek bulmak çok zor. Çünkü son yıllarda topraklarımız çoraklaşmaya başladı. Sebze ve meyvelerin organik olarak yetişmesi neredeyse hayal oldu. Dico gübresiyle topraklarımız eski güzelliğine kavuşacak. Bu ürünü deneyen birçok çiftçimiz adeta bayram ediyor. Ektiği ürünün rekoltesindeki büyük artışıyla mutlu oluyor’diye konuştu.

Ülkemizin başarılı profesörlerinin çalışmasıyla ortaya çıkan Dico tarım gübresinin doğurganlığı arttırdığını ifade eden firma sahibi Hamza Büyük ise, ‘ Sıvı gübremiz ürünlerin raf ömrünü uzatır Toprağı ve ürünü %100 organik hale getirir. toprağın toprağını sürer.Bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır (%40'a kadar. Ürünlerin kokusunu ve tadını değiştirir. Kanser başta olmak üzere Dico, beslenme yoluyla gelen birçok hastalığın önüne geçecek ve ilaç kullanımının azalmasına yardımcı olacaktır. (Tarım-Çevre): Topraktaki canlı organizmayı harekete geçirip sayısını artırdıkça toprağın verimliliği artar, verimsiz toprakların yeniden kazanılmasına yardımcı olur, su kaynaklarının ve kaynak sularının kirlenmesine engel oluyor’dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat AvcıHamza BüyükDico Tarım GübresiDico
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