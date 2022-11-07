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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

07 Kasım 2022 Pazartesi 16:51
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

ANKARA  - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de Twitter'daki hesabından yaptığı 'Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç' paylaşımına yer verildi. Paylaşımın, terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğini kaydedildi. 

DHA

Son Güncelleme: 07.11.2022 16:53
Anahtar Kelimeler:
CHPli Sezgin TanrıkuluFezleke
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