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Ceza infaz kurumlarındaki tedbirler, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 Mayıs'a kadar uzattı.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:50
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Ceza infaz kurumlarındaki tedbirler, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

ANKARA - Adalet Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşlerin, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi. Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı tarihe kadar uzatıldı. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyaretlerinin zorunlu durumlarda başsavcılık kararıyla yapabileceği, avukatların zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabilecekleri de belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı. Bu önlemlerin süreleri 28 Mart'ta iki hafta süreyle uzatılmış, ardından bu tedbirlerin uygulanmasının 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıKoronavirüs SalgınıTedbirlerCeza Infaz Kurumları
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