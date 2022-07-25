Çevrimiçi arkadaşlık alanındaki en büyük oyuncular

Arkadaşlık sektöründeki büyük oyuncular hızla büyümeye devam ediyor ve arkadaşlık sektörü her yıl daha fazla para getiriyor. Daha açık olması için, BusinessOfApps'e göre son beş yılda dünyadaki arkadaşlık hizmetlerinin gelirine ilişkin bazı istatistikler verebiliriz:

2017 - 1.75 milyar dolar.

2018 - 2.38 milyar dolar.

2019 - 2.97 milyar dolar.

2020 - 3.82 milyar dolar.

2021 - 5.61 milyar dolar.

Bu makaleyi yayınladığımız yıl şu an 2022 yılıdır. Ama finansal rekorun bir kez daha kırılacağı şimdiden belli.

Bugün yaklaşık 8.000 arkadaşlık sitesi mevcuttur. Bunların arasında hem dünyaca ünlü büyük oyuncular hem de çok küçük bir kitleye sahip niş siteler vardır. En popüler hizmetlerin en yüksek büyüme oranlarını göstermesi anlaşılabilir. Şimdi onlardan bahsetmek istiyoruz.

Pandemi sırasında arkadaşlık hizmetlerinin popülaritesindeki artış ve geleceğe yönelik beklentileri

Covid-19 pandemisi sırasında arkadaşlık hizmetlerine olan ilginin ne kadar arttığını daha iyi anlamak için 2020'de Tinder, Badoo, Bumble, Happn ve Plenty of Fish istatistiklerine bakmanız yeterlidir:

Uygulama yüklemeleri - +%4

Ücretli hizmetler ve özellikler için kullanıcı harcamaları - +%15

Gönderilen mesaj sayısındaki artış - ülkeye bağlı olarak %10'dan %25'e

Arkadaşlık sektöründeki büyük oyuncular gerçekten de benzeri görülmemiş bir kitle artışı yaşıyor. Daha az bilinen siteler de çok büyük olmasa da önemli bir artışa dikkat çekiyor. İlginç bir şekilde, en aktif kitle, pandemi durumunun özellikle zor olduğu ülkelerdeydi ve öyle kalmaya devam ediyor. Öncelikle İtalya'da, İspanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, kısmen Çin'de. Bu oldukça anlaşılabilir çünkü bir kişinin sosyal bağlantılarını çevrimdışı sürdürmek için ne kadar az fırsatı olursa, Web'de o kadar aktif olarak arayış içerisinde olur.

Kilit nokta: birçok arkadaşlık sitesi - sadece birbirlerinin kopyası

Hemen yukarıda, dünyada sekiz binden fazla arkadaşlık sitesi ve uygulaması olduğunu söylemiştik. Ancak bu rakam kısmen bir manipülasyon. Çevrimiçi arkadaşlık konusuna girersek ve belirli hizmetleri analiz edersek, birçoğunun farklı bir pakette bize zaten aşina olan siteler olduğunu göreceğiz. Şimdi bunun neden böyle olduğunu açıklayalım.

Birkaç arkadaşlık sitesi kullandığınızda, bunun sadece bir seçim ve çeşitlilik yanılsaması olması mümkündür. Gerçek şu ki, bugün neredeyse tamamen kendi kendine yeterli ve bağımsız arkadaşlık siteleri yoktur. En popüler hizmetler daha büyük şirketlerin bir parçasıdır. Buradakiler sadece birkaç örnek:

Match Group Corporation: Tinder, Hinge, POF, OkCupid, Plenty of Fish ve daha fazlası.

Spark Şirketler Grubu: eDarling, Zoosk, SilverSingles, EliteSingles, Christian Mingle.

Badoo, Bumble ve Fruitz aynı geliştiriciler tarafından üzerinde çalışılan yakın projelerdir.

Web arkadaşlık sektöründeki büyük şirketlerin neden bu yaklaşımı benimsediğini anlamak kolaydır. Böylece kullanıcıların erişimini artırır ve rakiplerin önüne geçerler. Örneğin, bir kişi Tinder'ı uzun süredir kullanıyor ve sitenin kendisine herhangi bir özel umut vermediğini görüyor. Bir alternatif arıyor ve örneğin Hinge’i seçiyor. Ona göre bu, farklı algoritmalara ve kitlelere sahip tamamen farklı bir site. Ancak gerçekte, sitelerin çok benzer olduğu ortaya çıkıyor ve kullanıcı aynı büyük Match Group şirketine para getirmeye devam ediyor.

Etkisiz bir arkadaşlık sitesine gerçekten bir alternatif bulmak istiyorsanız, iletişim biçimini değiştirmenizi öneririz. Örneğin, rastgele görüntülü sohbetlere geçin. Bu tür siteler, kural olarak, daha bağımsızdır ve büyük şirketlere ait değildir. Ama en önemlisi, buradaki arkadaşlık mekaniği tamamen farklıdır.

Omegle and Co: arkadaşlık siteleri ve uygulamalarına layık bir alternatif

Omegle, dünyanın en eski ve en popüler rastgele görüntülü sohbetlerinden biridir. Pandemi döneminde sitenin kullanıcı sayısı 2-3 kat artmıştır. 2019 yılında çevrimiçi olarak genellikle 10-15 bin kullanıcı var iken 2021-2022'de - 30 bin veya daha fazla.

Omegle benzerleri de hızlı büyüme oranları göstermiştir:

Chatroulette - Omegle'ye en yakın alternatif ve görüntülü sohbetler arasındaki öncülerden bir diğeri. Site uzun zamandır çok sayıda bot, internet trolleri ve teşhircilerden muzdaripti ancak 2020 yılında geliştiriciler ciddi şekilde modernizasyon görevi üstlendi. Görevleri, Chatroulette kullanma kurallarının tüm ihlallerini tespit etmek ve yasaklamak olan bir yapay zeka sistemi tanıtmaktı. Kuşkusuz, yapay zeka oldukça iyi çalışıyor. Ve insanlar Chatroulette'i dikkatli kullanıyor.



CooMeet - hızlı ve kullanışlı bir web kamerası sohbeti, çalışan bir cinsiyet filtresine sahip bir Omegle alternative ihtiyaç duyanlar için gerçek bir keşif. Mesele şu ki, her kız CooMeet'e kayıt olurken hesap bilgilerini doğrulamalıdır. Ve sonra sistem erkekleri sadece kendini kanıtlamış kızlarla buluşturur. Omegle ve Chatroulette'de hala bol miktarda olan sahte hesap ve botları unutun.



Chatrandom - önemli bir özelliği ile Omegle'ye bir başka iyi alternatif. Burada tematik sohbet odaları mevcuttur - sitenin, kullanıcıların tüm gruplar halinde iletişim kurabileceği farklı konulardaki bölümleri. Chatrandom'un ayrıca bir cinsiyet filtresi vardır ancak CooMeet'ten daha doğru çalışmamaktadır. Bu arada, Omegle ve Chatroulette'de cinsiyet filtresi yoktur.

Bu format yeni olmaktan uzak olsa da özellikle pandemi sırasında rastgele görüntülü sohbetlere büyük ilginin ortaya çıkması dikkat çekicidir. İlk sohbet ruletleri 2009'da ortaya çıkmaya başladı. Ve şimdi, öyle görünüyor ki, popülerliklerinin zirvesine ulaştılar.

Rastgele görüntülü sohbetler birçok yönden klasik arkadaşlık siteleri ve uygulamalarından daha iyidir. Örneğin, büyük bir zaman tasarrufu sağlarlar, verilerinizin neredeyse hiçbirini toplamazlar ve böylece daha fazla güvenlik sağlarlar. Ek olarak, görüntülü sohbetlerin öğrenilmesi daha kolaydır ve internette gezinme konusunda pek iyi olmayan ancak yeni kişilerle tanışmak isteyenler için bile uygundur.

Devam: çevrimiçi arkadaşlık sektörü modernize edilecek

Arkadaşlık sektöründeki en büyük oyuncuların kesinlikle hiçbir yere gitmeyeceği ve gelişeceği kesin olarak söylenebilir. İlginç ve sıra dışı projeler için bile onları dışlamak çok zor. Ama zor imkansız demek değildir.

Bu niş içindeki yeni girişimler düzenli olarak ortaya çıkıyor. Bazıları çok başarılı oluyor. Ve Tinder veya Omegle ile rekabet etmeleri hala zor olsa da, çevrelerindeki kitle oldukça büyük olacak. Bu, elbette, 1-3 yıl içinde birisinin pazar liderlerine baskı yapabileceği konusunda ısrar etmek için yeterli değil. Ancak 4-5 yıl sonra bu oldukça mümkündür.

Son olarak, yeni Tinder analoglarına ve Omegle alternatiflerine daha yakından bakmanızı tavsiye etmek istiyoruz. Birçok yönden, öncekilerden çok daha iyi durumdalar. Ve gelecekte çevrimiçi arkadaşlık formatını kökten değiştirebilecekler.

Her durumda, size internette ilginç ve keyifli tanışmalar diliyoruz. Dünya göründüğünden çok daha büyük. Görmek için bir adım atmanız yeterli!