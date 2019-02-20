Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediyelere Süreli Yayın Bilgilendirmesi

Basın İlan Kurumundan (BİK) 15 Ocak 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen yazıya istinaden, Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü;

“Yerel yönetimlerce, resmi ilanların ve resmi ilan kapsamı dışındaki muhtelif ilanların Basın İlan Kurumu aracılığı olmaksızın bu minvaldeki ilan ve reklamları yayınlama hakkı bulunmayan, gelişigüzel yayınlanan, süreli olup olmadığı dahi şüpheli yayınlarda neşrettirildiği,

Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, bu Kanuna dayanılarak yapılan Yönetmelik ve alınan Genel Kurul kararlarında belirtilen şartları taşıyan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda neşrettirilmesi gerektiği,

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce güncel şekilde hazırlanan ‘Aylık Süreli Yayın Listesinin’ Basın İlan Kurumunun internet sitesi https://ilanbis.bik.gov.tr/ Uygulamalar/AylikListeadresinde kolaylıkla kullanılıp istifade edilebilecek bir şekilde duyurulduğu,

Basın İlan Kurumunun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, Kurumun hazırladığı ‘Aylık Süreli Yayın Listesinde’ yer alan gazete ve dergilerde anılan Kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği belirtilmiştir.

Konunun İliniz dahilindeki bütün belediyelere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” içerikli 7 Şubat 2019 tarihli yazıyı 81 ilin Valiliklerine gönderdi.

BİK Süreli Yayınlar Listesi yeni özellikleriyle kullanıma sunuldu

Basın İlan Kurumu, Şubesi bulunan 41 ilde resmi ilan ve reklamların gazete ve dergilerde yayınlatılmasına aracılık ederken, şubesi olmayan yerlerde ise resmi ilanlar Valilikler aracılığıyla gazetelerde yayınlatılabiliyor.

Basın İlan Kurumu ve ilgili Valilikler, mevzuat gereğince her ayın son iş günü itibarıyla resmi ilan ve reklam verilebilecek süreli yayınların isimleri ile türünü, sayfa sayısını, yüzölçümünü ve gerekli görülen diğer bilgileri kapsayan birer liste hazırlamaktadır. Bu listeler Basın İlan Kurumu ve Valiliklerin internet sitelerinden ilgililerin erişimine açılmaktadır.

Dijital dönüşüm kapsamında bilişim teknolojisinin imkânlarından azami ölçüde yararlanan ve paydaşlarına hizmet sunmaya devam eden Basın İlan Kurumu, resmi ilan ve reklam verenlerin yararlandığı Süreli Yayınlar Listesinde ek geliştirmeler yaptı.

Bugüne kadar sadece kendi görev alanındaki süreli yayınlara ait bilgileri Kurumun internet sitesi yayınlanmak suretiyle kamuoyuyla paylaşan Kurum, görev alanı dışında olmakla birlikte Valilik görev alanında bulunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin bilgilerine de www.bik.gov.tr internet sitesinde yer vermeye başladı.

Süreli Yayınlar Listesine ilan.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabilecek

Yeni yapıyla birlikte 2 bine yakın gazete ve derginin sahibi, varsa tüzel kişi temsilcisi, yönetim adresi, telefonu ve web sitesi bilgilerine ulaşılabilmesi imkânı sağlandı. Ayrıca Süreli Yayınlar Listesine Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabilme imkânı getirildi.

Filtreleme ve doküman oluşturabilme özellikleri bulunan Süreli Yayınlar Listesi, yeni haliyle ilk kez 2018 yılı Ocak ayında dijital ortamda kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Basın İlan Kurumu tarafından geliştirilen Süreli Yayınlar Listesine dönemsel olarak gazete ve dergilerin listesine ulaşmak mümkün. Ayrıca resmi ilan yayınlama hakkı bulunan veya bu hakkı kazanmak için bekleme süresine tabi tutulan ya da sadece resmi reklam yayınlayabilecek yayınlar da tercihe göre listelenebiliyor.

Süreli yayınların bilgileri, Basın İlan Kurumu veya Valilik görev alanında bulunan illere göre Türkiye haritası üzerinden çoklu il seçimi yapılarak filtrelenebiliyor. Kullanıcılar yayın türüne ve içeriğine göre gazete ve dergileri filtreleme imkânı sağlayan yapı sayesinde, Süreli Yayınlar Listesi uygulaması üzerinde oluşturdukları listeyi PDF dokümanı olarak kaydedebiliyor.

Güncellenen Süreli Yayınlar Listesi sürümü için tıklayınız.

https://ilanbis.bik.gov.tr/ Uygulamalar/AylikListe

Süreli Yayınlar Listesi Video Sunumunu izlemek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch? v=D2RDqwUpWrI