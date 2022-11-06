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Cep telefonu takibine yabancılar da tabi

Ticaret Bakanlığı'nca, yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu bildirildi.

06 Kasım 2022 Pazar 11:07
Cep telefonu takibine yabancılar da tabi

ANKARA, (DHA)

Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı. 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor. 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.

Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu Takibine Yabancılar Da TabiTicaret BakanlığıMuafVergi
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