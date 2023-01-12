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Çekmeköy'de villa satış ihalesi
Çekmeköy'de villa satış ihalesi
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Çekmeköy'de villa satış ihalesi

12 Ocak 2023 Perşembe 14:31
Çekmeköy'de villa satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli mahallesinde bulunan 280 metrekare kullanım alanlı villa açık artırma ile satışa çıkarıldı.

19 adet villadan oluşan site içerisinde bulunan villa, sosyal tesis, açık havuz ve oyun alanlarından faydalanmakta olup büyük bir kısmı orman cephelidir. Taşınmaz zemin+normal katlı ve yaklaşık 15 yıllık müstakil villadır.

Villanın muhammen satış bedeli 19.450.000,00 Türk Lirasıdır. 1 artırma başlangıç tarih ve saati 21 Mart 2023 saat 10.40, bitiş saati ise 28 Mart 2023 saat 10.40'dır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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