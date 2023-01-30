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Canovate Group, Vendex Türkiye Fuarı’na katıldı

Canovate ParcelA’ya, dünyadan distribütörlük talepleri geldi

30 Ocak 2023 Pazartesi 13:31
Canovate Group, Vendex Türkiye Fuarı’na katıldı

Konusunda dünyanın sayılı Ar-Ge ve inovasyon odaklı firmalardan olan Türkiye’nin ileri teknoloji firması Canovate Group, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Vendex Türkiye Fuarı’na katıldı.

Canovate’nin fuar standında, ParcelA markasının Edge ve tartılı ParcelA ERA serileri ile CanteenMatik markasından iki gıda otomatı sergilendi ve CanteenMatik’in yeni nesil son üretimi olan otomatlarının lansmanı yapıldı. Kargo otomatı çözümü olan ParcelA markasına ilgi yoğundu ve dünyanın dört bir köşesinden distribütörlük talepleri gelerek, görüşmeler gerçekleştirildi. CanteenMatik markasına operatörlerin yoğun ilgisiyle, büyük ölçeklerde gıda ve kahve otomatları siparişleri alındı. Medikal ürünlerin satımı, RFID ve yüz tanıma gibi özelliklerle spesifikleşen otomat projelerinde, Canovate’nin teknolojik çözümlerine olan güven, yerli ve yabancı firmaların ilgisini katladı.

Fuarda, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz ve Macaristan gibi dünyanın dört bir yerinden gelen ziyaretçiler ve katılımcılar Canovate Group’un standında ağırladı.

Birlikte iş yapabilme potansiyelleri değerlendirildi

Veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 markası arasında yer alan Canovate Group, bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro-optik sistemler, ısıtma/soğutma, parcel/kargo ve otomat gibi birçok alanda ileri teknoloji ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Dünya markası olmasının ardındaki ar-ge ve inovasyona vermiş olduğu önemle geliştirdiği teknolojik çözümleri, Vendex Türkiye Fuarı’nda ziyaretçilerinin ve katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

Fuarda, Canovate Group ekibinden Teknoloji ve Mühendislik Direktörü Tolga Sugetiren, Yurtiçi Satış Müdürü Melih Yıldırım, IoT Ürün Müdürü Ali Toprak, Marketing Uzmanı Elif Avcı, IoT Çözüm Mimarı (Tekniker) Enes Sara, stantlarını ziyaret eden firmalara geniş bilgiler vererek yeni anlaşmalara imza attılar.

Fuarı değerlendiren Canovate Group yetkilileri şunları söylediler:

“Dünyanın birçok yerinden gelen katılımcılar ve ziyaretçilerin ilgisi, bizlere çağın gerekliliklerini iyi okuyarak teknolojik çözümlerimizle dünya markası yaratmış olmanın haklı gururunu hissettirdi. Geniş ürün yelpazemiz ve uçtan uca düşünülerek sunmuş olduğumuz çözümlerimize, Ar-Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Kısaca, Vendex Fuarı, her detayı düşünülmüş, gerek katılımcılar, gerek ziyaretçilerin mutlu ayrıldıkları ve aradıklarını buldukları bir fuar oldu. Dünyanın birçok yerinde üreticileri bir araya getiren fuar, bizler açısından dünyadaki rakiplerimizle tanışmak ve birlikte iş yapabilme potansiyelleri üzerine de çok faydalı oldu.” diye konuştular.

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Anahtar Kelimeler:
Canovate GroupVendex
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