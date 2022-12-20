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Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı, 39 göçmen kurtarıldı

20 Aralık 2022 Salı 09:42
Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı, 39 göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 54 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan ekipler, yine Ayvacık ilçesinde farklı saatlerde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Göçmençanakkale
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