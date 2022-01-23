"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Dünya’nın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Çanakkale Savaşları Tarihi Alan'ı fotoğrafseverleri ağırlayacak. Tarihi Alan’ın tanıtılmasına katkı sağlamak ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ön plana çıkarmak amacıyla fotoğraf severlerin buluşacağı “Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu” 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tarihi Alan'da düzenlenecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde düzenlenen etkinliğe profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçılar da katılabilecek.

Yarışmada birinciye 10 bin lira ve “TFSF Altın Madalya”, ikinciye 6 bin lira ve “TFSF Gümüş Madalya”, üçüncüye 4 bin lira ve “TFSF Bronz Madalya”, 3 adet 2 bin liralık mansiyon, “Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü” olarak 3 bin lira, “Jüri Özel Ödülü” olarak 2 bin lira verilecek.



Yarışmaya ilişkin ilanı görüntülemek için tıklayınız.