Çanakkale'de otel satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresi'ne ait Ayvacık ilçesi Behramkale köyünde bulunan 4.501,39 metrekare yüzölçümlü otel vasfındaki taşınmaz 17 Kasım 2022 tarihinde İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklifle satılacak.



İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.



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