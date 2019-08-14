Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99405
ALTIN
273.365
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7516
EURO
6.1365
Çiğdem Tunç
Çiğdem Tunç
Uhde Seçil’in Prensleri
Uhde Seçil’in Prensleri
Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti
Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir
8 haftadan uzun süren öksürük...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 118 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 118 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
5 Okunma
Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 operasyonda toplam 118 kaçak göçmeni yakaladı. İlk operasyonda, 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 65 Afgan kaçak göçmeni yakaladı.

'TCSG KB 4301' Bot Komutanlığı ekiplerince Ahmetçe Altımevkii açıklarından düzenlenen ikinci operasyonda ise lastik botla Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı
Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı
MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor
Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor
‘Kazaların başlıca sebepleri aşırı hız ve dikkatsizlik’
‘Kazaların başlıca sebepleri aşırı hız ve dikkatsizlik’
Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı
Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı
Tel Abyad'da terör örgütü yeni mevzi kazmaya devam ediyor
Tel Abyad'da terör örgütü yeni mevzi kazmaya devam ediyor
Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı
Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı
Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans