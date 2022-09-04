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Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü Özgür Ercan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralılardan 45'i  ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

04 Eylül 2022 Pazar 20:21
Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

(Çanakkale), (DHA)

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Ezine ilçesi çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Kocaeli'den Çanakkale'ye giden Özgür Ercan'ın kullandığı, 34 KLC 80 plakalı, 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü, kontrolden çıkıp, su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın (63) hayatını kaybettiği kazada şoför dahil yaralanan 54 kişi çevre ilçelerde çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca kazada yaralananlardan 45'i taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA

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