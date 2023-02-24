ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / BAKÜ

Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşanan ve bölgedeki 11 kentimizi ilçeleri köyleriyle birlikte çok olumsuz etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından dost ülkeler, sivil toplum örgütleri ve bireysel maddi ve ayni yardımlar aralıksız devam ediyor.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) bünyesinde bulunan akademisyenler, kendi aralarında topladıkları toplam 1 milyon 7 bin lira bağışı dün itibariyle AFAD’ın resmi hesabına yatırdı.

ANAS’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kardeş ülkemiz Türkiye’de yaşanan depremzedelerin acılarının hafifletilmesi için acizane bizlerde elimizden gelen katkıyı sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz” deniliyor.

TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN...