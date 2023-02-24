Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,47
DOLAR
18,89
STERLİN
22,57
EURO
19,92
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CAN AZERBAYCAN

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) yöneticileri ve öğretim üyeleri AFAD’a 1 milyon lira bağışta bulundular.

24 Şubat 2023 Cuma 15:17
CAN AZERBAYCAN

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / BAKÜ

Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşanan ve bölgedeki 11 kentimizi ilçeleri köyleriyle birlikte çok olumsuz etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından dost ülkeler, sivil toplum örgütleri ve bireysel maddi ve ayni yardımlar aralıksız devam ediyor.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) bünyesinde bulunan akademisyenler,  kendi aralarında topladıkları toplam 1 milyon 7 bin lira bağışı dün itibariyle AFAD’ın resmi hesabına yatırdı.

ANAS’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kardeş ülkemiz Türkiye’de yaşanan depremzedelerin acılarının hafifletilmesi için acizane bizlerde elimizden gelen katkıyı sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz” deniliyor.

TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN...

                                                             

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanAzerbaycan Milli İlimler AkademisiANAS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte incelemelerde bulundu
Bakan Akar, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte incelemelerde bulundu
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KAZAKİSTAN SEÇİMLERİNİN HEDEFLERİ
KAZAKİSTAN SEÇİMLERİNİN HEDEFLERİ
Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
İçişleri Bakanı Soylu: İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil
İçişleri Bakanı Soylu: İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil
BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek
BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek
Olası Büyük İstanbul Depremi Hakkında Hangi Uzman Ne Düşünüyor?
Olası Büyük İstanbul Depremi Hakkında Hangi Uzman Ne Düşünüyor?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi